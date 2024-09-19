متحدث الوزراء: الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية بـ5 مناطق بالبحر الأحمر

كتب محمد شعلان

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لم يعلن عن توقيع صفقة "رأس بناس" أو أى صفقة محددة اليوم خلال المؤتمر الصحفى.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، اليوم، أن الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات فى دراسات لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل فائدة كبيرة للاقتصاد الوطنى، حيث تعزز من جذب الموارد وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الصفقات لها فوائد عديدة بخلاف ما تحصل عليه الدولة من هذه الصفقات، حيث تسهم فى تنمية شراكات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وفى سياق آخر قال "الحمصاني"، إن قضية الدعم بصفة عامة والرؤية المستقبلية التى طرحها رئيس الوزراء وعدد من الخبراء تشير إلى أننا بحاجة لإعادة النظر فى الدعم.

وأضح، أن هذا الموضوع مطروح أمام الحوار الوطنى، حيث ينظر الخبراء فى إمكانية تطبيق نظام دعم نقدى، وفى حالة الوصول إلى توافق بشأن هذا الأمر؛ فسيكون هناك ضوابط محددة لتنفيذ هذا النظام، مشيرًا إلى أن المواطن قد يتحمل بعض الأعباء، لكن الدولة تسعى جاهدة لتقديم حزم مختلفة للحماية الاجتماعية.