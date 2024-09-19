لجنة للتفتيش على المدارس بحى شرق المنصورة استعدادا للعام الدراسى الجديد

الدقهلية - سارة الباز

أعلن محمد أمين، رئيس حى شرق المنصورة عن تكليف لجنة تفتيشية؛ للوقوف على مدى استعداد وهيئة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بنطاق الحى، حيث كلف لجنة برئاسة طارق جاد، نائب رئيس الحي، والسيد البصال، مدير إدارة المتابعة الميدانية، وأحمد عبد العزيز، مدير التفتيش المالي والإداري، وسلامة محمد، وكيل إدارة شئون البيئة، وباقي الإدارات المعنية أعضاء اللجنة المشكلة، بالإضافة إلى عضو من إدارة شرق التعليمية، وعضو الإدارة الزراعية؛ للمرور على المدارس بنطاق الحى.

وشدد رئيس الحي على استمرار المرور على المدارس بنطاق الحى، وتذليل كافة المعوقات والعقبات؛ للاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد؛ وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.