"عودة للمدارس بحياة جديدة" ندوة توعوية ضمن مبادرة بدايه في عزبة البرج

دمياط معتز الشربيني

عقدت وحدة السكان بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، ندوة توعوية "عودة للمدارس بحياة جديدة " كبداية الأنشطة التوعوية للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وذلك بحضور عبدالخالق فرح رئيس مجلس المدينة ومنى عبدالله المنسق المجتمعي، ونبيلة مسعد مدير وحدة السكان بمدينة عزبة البرج، سمر أحمد مدير مكتبة مصر العامة بعزبة البرج وبالتعاون مع إدارة عزبة البرج التعليمية.

حيث تم التعريف بمبادرة حياة جديدة لبناء الإنسان وأهم أهدافها وكيفية تأهيل أبنائنا الطلبة لاستقبال عام دراسي جديد تأهيل نفسي ومعنوي .

وقد حاضر في الندوة منى عبدالله المنسق المجتمعي لوحدة السكان ومدربة الإرشاد الأسري وتناولت أهمية المبادرة ودورها في تطوير الإنسان وذلك استكمالا لمجهودات الدولة والمبادرات الرئاسية والتى تهتم ببناء الانسان مثل مبادرة حياة كريمة والتى اهتمت ببناء وتطوير البنية التحتية للقرى الاكثر احتياجا فجاءت مبادرة حياة جديدة لاستكمال مسيرة البناء ولكن لاستغلال الثروة البشرية بتطوير العقل البشري ولتغيير الأفكار والعادات والتقاليد الخاطئة في المجتمع وتغيرها للأفضل من أجل خلق جيل قوى واعي قادر على البناء والتنمية.

كما حاضر محمد الشرايدي استاذ التنمية البشرية ومدير مدرسة عزبة البرج التعليمية عن كيفية تهيئة أولياء الأمور وأبنائهم لاستقبال عام دراسي جديد بصدر رحب مع توضيح أهمية العلم في بناء الإنسان وضرورة الاطلاع والتنوير والذي يعتبر عاملاً أساسياً في بناء الذات ومن ثم بناء المجتمع.

كما أكد على المجهودات المبذولة من وزارة التربية والتعليم للاهتمام بالتعليم ومدى حرصها على تطوير منظومة التعليم وجودته.