اليوم السابع
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عروض فنية وكرنفال للأطفال.. مكتبة مصر العامة تحتفل بالعيد القومى للبحيرة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 07:00 ص
عروض فنية وكرنفال للأطفال.. مكتبة مصر العامة تحتفل بالعيد القومى للبحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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تنظم مكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور اليوم الخميس احتفالية بعنوان "كرنفال الأطفال" وذلك فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي.

وتتضمن فعاليات كرنفال الاطفال الذى يقام بالمسرح الرومانى بحديقة المكتبة، العديد من الفعاليات والأنشطة والألعاب التفاعلية وتوزيع الهدايا للأطفال، كما تقدم فقرات ترفيهية لألعاب السيرك والماسكات والعروض الفنية.

يذكر أن محافظة البحيرة تشهد إستعدادات مكثفة، للإحتفال بالعيد القومى للمحافظة والذى يوافق، ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807.

ومن المقرر تنظيم احتفالات شعبية بمناسبة العيد القومى لمحافظة البحيرة بمدينة رشيد يتم خلالها بث الأغانى الوطنية وعروض الفنون الشعبية والرياضية، بالإضافة إلى تنظيم طابور عرض لسيارات الوحدات المحلية والجهات الحكومية مزينة بالزهور بمصاحبة الموسيقى النحاسية.

ويضم برنامج العيد القومى لمحافظة البحيرة افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية التى تتماس مع حياة المواطنين، خاصة افتتاح عدد من المدارس الجديدة بالتزامن مع اقتراب العام الدراسى.







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