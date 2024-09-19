اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:17 م
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ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه فى العقارات

الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:52 م
ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه فى العقارات متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء العقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







غسل اموال

الداخلية

مخدرات

حوادث



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