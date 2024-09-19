ضبط 1500 مخالفة مرورية فى حملات بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة اللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1500 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ ، سيدى سالم ، الحامول ، بلطيم ، دسوق" ،وتم ضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 11مخالفة دراجة نارية، و 75 مخالفة انتظار خاطئ، و 51 مخالفة سير بدون تراخيص 30 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، و1230 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كل الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.