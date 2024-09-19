ضبط مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات أمن (القاهرة – الإسكندرية – المنيا – شمال سيناء) جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصرين إجراميين" لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو وبحوزتهما (15 كيلو لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العريش، وبحوزته (24,100 كيلو لمخدر وبذور القنب "هيدرو" – سلاح أبيض).

ونجحت الجهود فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية - "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – مشغولات ذهبية – سلاح أبيض)، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (8,290 مليون جنيه).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (65000 قرص مخدر لعقار الترامادول – 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش– طبنجة). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 8,2 مليون جنيه تقريباً ).