ضبط لصوص سرقوا مخازن وأسلاك فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – الأقصر – كفر الشيخ) من ضبط (4 أشخاص - بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد) لقيامهم بسرقة مخزن إحدى الشركات، واعترفوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم (مالك مخزن خردة "سيئ النية" – مقيم بدائرة قسم ثان أكتوبر ) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

ونجحت الجهود في ضبط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية – 5 ملصقات عواكس – دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" – دراجة نارية" تروسيكل" – ميزان كهربائى – صاروخ كهربائى ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات حصيلة نشاطهم الإجرامى فى سرقة المهمات المصلحية وضبط (عامل) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بدائرة مركز شرطة الرياض وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه.