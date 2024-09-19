ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالبحيرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ، متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبحوزته 14 قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية– 12 فرد محلى).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

