ضبط عاطل متهم بالنصب على مالك مطعم فى الدقى

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على مالك مطعم في الدقي، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، بعد إيهامه بتعرض ابنته للتسمم عقب تناولها وجبة طعام فى المطعم، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا من مالك مطعم، أفاد فيه تعرضه للنصب على عاطل، ادعى أن إبنته أصيبت بالتسمم، عقب تناولها وجبة طعام من المطعم، وحصوله على مبلغ مالي بحجة علاجها، إلا أنه اكتشف أن العاطل محتال.

تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي، من القبض على المتهم، وتبين استيلاؤه على المبلغ من مالك المطعم، والنصب عليه، حيث أن إبنته لم تتعرض للتسمم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



