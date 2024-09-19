ضبط شاب متهم بالاتجار بمخدر الآيس والحشيش في المنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب بحوزته كمية من مخدر الآيس والحشيش قبل ترويجها بين عملائه في المنيرة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.



وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد اتجار شاب بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في المنيرة الغربية.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الآيس والحشيش.

واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



