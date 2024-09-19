اليوم السابع
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و608 مصابين..

صحة لبنان: عدد انفجار أجهزة البيجر بالموجة الثانية كان أكبر والحصيلة 25 شهيدا

الخميس، 19 سبتمبر 2024 04:39 م
صحة لبنان: عدد انفجار أجهزة البيجر بالموجة الثانية كان أكبر والحصيلة 25 شهيدا فراس الأبيض
إيمان حنا

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أكد وزير الصحة اللبنانى الدكتور فراس الأبيض، أن عدد أجهزة الاتصالات اللاسلكية الذى انفجر فى الموجة الثانية، أمس الأربعاء، كان أكبر والحصيلة 25 شهيدا و 608 مصابين.وفق موقع "لبنان 24 ".

 

وأشار الأبيض إلى إجراء 955 عملية جراحية جراء حوادث تفجير أجهزة الاتصالات، وسقوط 37 شهيدا وإصابة 2931 على مدى اليومين الماضيين.


وأضاف الأبيض خلال مؤتمر صحفى، أن عدد الجرحى الذين وصلوا المستشفيات فى هجمات 17 سبتمبر هو 2323، من بين الجرحى 1343 حالتهم متوسطة أو حرجة.


وكان الأبيض قد اعلن صباح اليوم، أن عدد الضحايا بلغ 32 قتيلا جراء تفجيرات أجهزة اتصال خلال اليومين الماضيين.


وأشاد الأبيض خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإعلام اللبنانى ورئيسة الاتحاد العربى لمهن البصرية بحملة التضامن والدعم العربية إلى لبنان فى أزمة تفجيرات الأجهزة اللاسلكية.


ومن جانبه، قال وزير الإعلام اللبنانى زياد ماكارى أن "لبنان شهد خلال اليومين الماضيين وحدة تضامن غير مسبوق بسبب أزمة الاعتداءات الأخيرة"، مشيدا بالكواد الطبية اللبنانى لمواجهة الاعتداءات فى بيروت والجنوب عن طريق تفجير الأجهزة اللاسلكية.


وقدم التحية إلى وزارة الصحة اللبنانية على العمل الاحترافى خلال الأزمة وعلى تقديم الأخبار الدقيقة عن أعداد القتلى والمصابين، مؤكدا أن وزارة الصحة هى المصدر الوحيدة لإعطاء الأرقام الدقيقة.

 

وأعرب عن شكره لمبادرة الاتحاد العربى لمهن البصرية، معتبرا الاعتداءات الأخيرة على لبنان هى بمثابة جريمة حرب.







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