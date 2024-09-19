"صحة الإسماعيلية" تعلن بدء تشغيل عيادات العلاج الطبيعى بمستشفى الحميات

الإسماعيلية - صبرى غانم

اعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، عن بدء تشغيل عيادات للعلاج الطبيعي بمستشفي حميات الإسماعيلية لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وذلك تزامنًا مع إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى تهدف الى تحسين جودة الحياة من خلال توفير خدمات صحية متكاملة.

أوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ،أنه إتساقُا مع مبادرة بداية وسعيها لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتطوير الخدمات بجميع المنشآت الصحية تم تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية ؛لتحقيق خدمة مميزة للمترددين على المستشفى ومواطنى الإسماعيلية ،بالإضافة إلى قسم العلاج الطبيعي بمستشفيات حميات التل الكبير من خلال عيادة صباحية ومسائية والتل المركزى وعيادة العلاج الطبيعى بوحدة الكيلو 17 بالقنطرة غرب.

وقالت الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى أن مستشفى حميات الإسماعيلية أحد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية التى تقدم خدمة طبية متميزة وتخدم قطاع كبير من المواطنين ومصابى غزة، وأنه تم تزويد ودعم القسم بالإمكانيات والأجهزة اللازمة ومنها أجهزة تنبية كهربى، وأجهزة أشعة تحت الحمراء ،أجهزة تدليك كهربى، وأجهزة tense، مع بعض الأجهزة للتمارين العلاجية.

وأشارت الدكتورة حنان فؤاد مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بالإسماعيلية إلى أن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية سيقدم خدماته بسعر رمزى لحالات الآم العمود الفقري والفقرات العنقية والقطنية، الجلطات الدماغية ،إلتهاب وتيبس المفاصل ،حالات الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة وناقصى النمو ،إصابات الملاعب ،العلاج بالعمل (تأهيل) ،بالإضافة إلى علاج حالات الداخلى وذلك بمعرفة نخبة من ممارسى واخصائي العلاج الطبيعي بالمستشفى.