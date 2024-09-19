اليوم السابع
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صاحب كيان تعليمى وهمى بالقاهرة: بنصب على الطلاب راغبى استكمال دراستهم بالخارج

الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:00 ص
صاحب كيان تعليمى وهمى بالقاهرة: بنصب على الطلاب راغبى استكمال دراستهم بالخارج متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهم في إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" فى دئرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت  هاتف محمول "بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".







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