شهداء ومصابون فى قصف بأنحاء متفرقة من قطاع غزة

رام الله (أ ش أ)

استشهد عدد من الفلسطينيين، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى أنحاء متفرقة فى قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد مواطنين، في قصف طائرات الاحتلال مدينة رفح جنوبا، بالإضافة لاستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة عزام في جباليا البلد شمالا.

وأضافت أن أصيب عدد من المواطنين بجروح، غالبيتهم أطفال، جراء إلقاء طائرة الاحتلال من نوع "كواد كابتر" قنبلة صوبهم في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع، فيما يتواصل القصف المدفعي غرب المخيم ،كما يواصل الاحتلال إطلاق الرصاص في مناطق شمال البريج.

ومن جهته أخرى أعلنت طواقم الدفاع المدني صباح اليوم عن انتشال جثامين امرأة وطفلتين من الشقة السكنية التي قصفها الاحتلال في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة، وتعود لعائلة الحداد، ولا يزال شهيدان تحت الأنقاض، وطواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات في انتشالهما، ما يرفع حصيلة شهداء هذه العائلة إلى خمسة.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بجروح، غالبيتهم أطفال، جراء إلقاء طائرة الاحتلال من نوع "كواد كابتر" قنبلة صوبهم في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة، فيما يتواصل القصف المدفعي غرب المخيم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.