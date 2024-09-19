شباب القليوبية تطلق النسخة الخامسة من دورى أكاديميات كرة القدم فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور وليد فرماوى مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، حفل إطلاق النسخة الخامسة من دورى أكاديميات القليوبية فى كرة القدم، والذى أقيم اليوم الخميس 19 سبتمبر الجارى بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بنها، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والكابتن محمد طه المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالقليوبية، ومديرى الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة ولفيف من الشخصيات العامة بالقليوبية، بمشاركة 281 أكاديمية بواقع 360 لاعب.

وبدأ الحفل الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال إدارة الرياضة، بطابور عرض للأكاديميات المشاركة والتى تمثل أكاديميات الكرة بمراكز الشباب بالإدارات الفرعية الـ8 على مستوى المحافظة، والسلام الوطنى، وعرض فيلم تقديمى حول الدورى ومراحله السابقة، إلى جانب مجموعة من العروض الرياضية، ومباراة استعراضية فى كرة القدم.

وأكد الدكتور وليد فرماوى مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، فى كلمته أن الدورى يأتى فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين ونشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وفقا لسياسة تفعيل الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة.

ينفذ دورى أكاديميات القليوبية لكرة القدم على 3 مراحل، والتى تبدأ المرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية باشتراك 250 فريق على مستوى المحافظة، لجميع المراحل السنية الخاصة بالدورى بحيث يتم التصفيات التمهيدية داخل الإدارات الفرعية ويتم تصعيد المركز الأول والثانى من كل مرحلة سنية على مستوى كل إدارة فرعية وصولا للمرحلة الرئيسية والتى تشمل تقسيم الفرق الصاعدة بالإدارات الفرعية إلى 4 مجموعات بنظام دورى من دور واحد وصولا للأدوار النهائية على مستوى المحافظة، الذى تقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدورى فى كل مرحلة.

ويهدف الدورى إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، استثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، اكتشاف المواهب الرياضية جديدة والعمل على رعايتها، وانتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعى من أجل تحقيق مستوى أفضل.

والجدير بالذكر أن الدورى يتكون من 3 مراحل من الفئة العمرية مواليد 2009 _ 2010، ومواليد 2011_ 2012، 2013 – 2014، حيث يتم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة، بحصول الفريق الفائز بالمركز الأول لكل مرحلة يحصل على ميداليات ذهبية وشهادات تقدير وكأس البطولة، والفريق الفائز بالمركز الثانى لكل مرحلة يحصل على ميداليات فضية وشهادات تقدير، والفريق الفائز بالمركز الثالث لكل مرحلة يحصل على ميداليات برونزية وشهادات تقدير.

عروض استعراضية للمشاركين



جانب من الاحتفالية



إطلاق النسخة الخامسة لدوري أكاديميات كرة القدم