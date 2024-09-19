اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

شاب يطعن صديقه خلال مشاجرة فى الصف

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:29 م
شاب يطعن صديقه خلال مشاجرة فى الصف مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتدى شاب على صديقه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بسبب خلاف بينهما في الصف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى  وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة الصف.

بإجراء التحريات تبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المجني عليه اعتدى عليه صديقه، نتيجة خلاف بينهما، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







مشاجرة

إصابة شاب

الصف

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة