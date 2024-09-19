شاب يطعن صديقه خلال مشاجرة فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى شاب على صديقه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بسبب خلاف بينهما في الصف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة الصف.

بإجراء التحريات تبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المجني عليه اعتدى عليه صديقه، نتيجة خلاف بينهما، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

