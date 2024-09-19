زوجة وزير الخارجية تفتتح برنامج تدريب لقرينات السفراء ورؤساء البعثات

كتب أحمد جمعة

افتتحت نجلاء عبد السلام، زوجة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية اليوم الخميس لقرينات السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للخارج.

وقد استهلت اللقاء بتقديم التهنئة لقرينات السفراء المصريين على النقل للبعثات المصرية بالخارج، مشيرة إلى الدور الهام الذي تضطلع به قرينات سفراء مصر بالخارج في تمثيل البلاد والتعريف بتاريخها وحضارتها العريقة، والترويج لثقافتها بالشكل الذي ينعكس ايجابياً على صورة الدولة المصرية في الخارج، مؤكدةً على دور زوجات الدبلوماسيين المحوري في تقديم وجهة مشرفة لمصر من خلال المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والخيرية المختلفة، ودراسة الثقافات السائدة في دولة الاعتماد، وتعلم لغات مختلفة بما يساعد على الاندماج السريع في المجتمعات بالخارج.

كما قامت حرم وزير الخارجية والهجرة بزيارة معهد الدراسات الدبلوماسية حيث اطلعت على الأساليب الحديثة المطبقة لتدريب وتأهيل الدبلوماسيين الجدد، وأجرت حواراً تفاعلياً مع الملحقين الدبلوماسيين أعضاء الدفعة (56) المتدربين حالياً بالمعهد، حيث قدمت التهنئة على انضمامهم لوزارة الخارجية والهجرة ونجاحهم في اجتياز كافة اختبارات التعيين بالوزارة. وأكدت على الدور الهام والوطني الذي يضطلع به الدبلوماسي المصري في الدفاع عن مصالح البلاد وشرف تمثيل مصر في الخارج، مشيرة إلى أهمية استكمال برنامجهم التدريبي بمعهد الدراسات الدبلوماسية على أكمل وجه لاكتساب المهارات اللازمة التي تتوافق مع متطلبات العمل الدبلوماسي وتطوير قدراتهم للتمكن من تحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية والمصالح الوطنية.