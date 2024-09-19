رياض منصور: إسرائيل تواصل ضم الأراضى وفرض السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية

كتب محمد شرقاوى

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن إسرائيل تواصل ضم الأراضي وفرض السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما ينتهك القانون الدولي.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة خلال كلمته بمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل انتهكت القواعد الأبرز للقانون الدولي ولا يجب أن يستسلم مجلس الأمن لإرادة الاحتلال الاستعمارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

