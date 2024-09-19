رياضة كفر الشيخ تطلق مسابقات بدنية للفتاة والمرأة لتحسين القوام ضمن "بداية جديدة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقات البدنية للفتاة والمرأة لتحسين القوام، بمشاركة 50 سيدة بصالة ألعاب نادى كفر الشيخ الرياضى، اليوم الخميس ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مبادرة "بداية جديدة" تستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر، ومراكز شباب وأندية المحافظة لتقديم الخدمات الرياضية والفنية والتثقيفية المتنوعة، تتمثل المحاور الرئيسية للمبادرة في خمسة محاور، هي تعزيز الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تطوير اقتصاد تنافسي، تحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، تأمين فرص العمل اللائق، تعزيز الحماية الاجتماعية.

أهدى عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، جوائز المسابقات البدنية، للفائزات من المشاركات فى ختام اللقاء الرياضي وذلك بحضور الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وفريق عمل إدارة التنمية الرياضية القائم على تنفيذ المسابقات والتحكيم.