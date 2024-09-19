رى سوهاج: تنفيذ 7 قرارات إزالة ضمن الموجة 23 بعد تعديها على حرم النيل

سوهاج محمود مقبول

نفذت مديرية الرى الرى والموارد المائية بسوهاج، 7 قرارات إزالة للتعديات على مجرى نهر النيل بناحية السمطا، مركز البلينا، وذلك ضمن الموجة 23 وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

حيث شملت القرارات إزالة 4 أسوار ومباني بلوك بمساحة إجمالية 850 م²، و2 قرار إزالة ردم بمساحة إجمالية 400 م²، وقرار إزالة تشوينات زلط ورمل بمساحة إجمالية 50 م². تم استخدام معدات الإدارة ومعدات مجلسي مدينة جرجا، تحت حماية أمنية من مساعد مدير الأمن، ونائب مأمور المركز، ووحدة البحث الجنائي، وقوات الأمن.

يذكر أن مديرية الرى والموارد المائية بسوهاج نفذت قبل ذلك ضمن الموجه 23 عدد 6 قرارت ازاله منهم عدد 5 قرارات إزالة عبارة عن مباني بلوك وطوب واسمنت بمساحة إجمالية 435 م2 وعدد 1 قرار إزالة ردم بمساحة إجمالية 50 م2 بناحية عرب التمبكية - مركز أخميم وذلك باستخدام معدات الإدارة ومعدات مجلسي مدينه أخميم وتحت نطاق أمنى من قوات مركز أخميم.