روسيا تدين تفجير أجهزة البيجر فى لبنان وتصفه بأنه "من أعمال الحرب الهجينة"

أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، بشدة تفجيرات أجهزة الاستدعاء (البيجر) في لبنان أمس، مؤكدة أن موسكو تعتبر الحادث عملا آخر من أعمال "الحرب الهجينة" ضد لبنان.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "ندين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان الصديق ومواطنيه، والذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادته، وتحديا خطيرا للقانون الدولي باستخدام أسلحة محظورة دوليا".



وأضافت: أنه "على خلفية التوتر المتزايد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فإن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية لأنها تثير جولة جديدة من التصعيد".



وكانت قد تم أمس الثلاثاء تجير أجهزة اتصالات من نوع (بيجر) في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق جنوب لبنان، والبقاع الشرقي.. وحمل "حزب الله" إسرائيل مسؤولية العملية.