رئيس مركز المناخ: الأيام المقبلة تشهد بدء الانتقال التدريجى للأجواء الخريفية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنها أيام معدودة وسينتهى فصل الصيف فلكيًا فى مصر، ويبدأ الخريف يوم الأحد 22 سبتمبر، فى الساعة الثالثة و45 دقيقة مساء.

وأضاف فهيم لـ"اليوم السابع" أنه خلال هذه الأيام سنشهد الانتقال تدريجيًا إلى الأجواء الخريفية مع وجود مناوشات صيفية متأخرة خاصة على مناطق الجنوب.

وأوضح: "نحن فى الأسبوع الأول من شهر توت 1741 الذى قالوا عنه فى الأمثال توت بيقول للحر موت، حيث سيبدأ التحول إلى الأجواء الخريفية مباشرة حيث سيغادر الصيف الملتهب ويتبقى منه بعض المناوشات".

ويشار إلى أن الشهور القبطية حملت أسماء مصرية قديمة باللغة الهيروغليفية، ثم حُوِّرَتْ إلى القبطية، وشهر توت سمى بذلك نسبة إلى الإله المصرى توت أو تحوت (إله الحكمة والعلم والكتابة وحامى الكتبة).