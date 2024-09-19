رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع لجنة الاحتياجات لمناقشة خطة تعيين المعيدين

المنوفية - محمد فتحى

ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة الاحتياجات الجامعية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمستشار عمر تركى المستشار القانونى لرئيس الجامعة، وأعضاء اللجنة من عمداء الكليات المعنيين، ومدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الإجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة والأمة الإسلامية والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصرى والإسلامى باليمن والبركات وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن اللجنة ناقشت احتياجات الكليات وأسس التعيين والتكليف وفقا للقواعد المتبعة والقوانين المنظمة، موضحا أن اللجنة ناقشت أيضا إعلان كليه الذكاء الاصطناعي لاحتياجها من هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى جانب مناقشة تكليف معيدين بالاقسام الإكلينيكية بكلية الطب ومعهد الكبد.

وأكد الدكتور أحمد القاصد ضرورة الالتزام بالخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة والالتزام بالشفافية والموضوعية عند وضع خطة الاحتياجات، وأن يكون التعيين وفقا للاحتياجات الفعلية للكليات والقواعد القانونية المنظمة وقانون تنظيم الجامعات مشيرا إلى ضرورة وضع تعريفات وشروط واضحة لكل وظيفة.