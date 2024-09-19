خبير عسكرى: حسن نصر الله وجه رسائل بأنه مستمر فى دعم غزة.. فيديو

كتب محمد شرقاوى

قال العميد ناجى ملاعب، خبير عسكرى واستراتيجى، إن كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على خلفية تفجير أجهزة الاتصالات بلبنان، تؤكد أن ما حدث بلبنان أمس يعتبر مجزرة وأنه خلال دقيقة واحدة على مدار يومين أصيب اكثر من 3000 مواطن ودخلوا المستشفى كما أن هناك العديد من الجرحى حالتهم صعبة للغاية.

وأضاف «ملاعب»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما يقول حسن نصر الله أن المقاومة لن تتأثر أبدًا وأنه لن يتوقف القتال إلا أن تتوقف الحرب على غزة، و هذه رسالة واضحة إلى العدو الإسرائيلى بأن الحزب مازال على نفس أهدافه بدعم غزة ودعم المقاومة الفلسطينية.

وتابع: « حسن نصرالله قال أن وصلت التهديدات إلى حرب واسعة أو احتلال جزء من لبنان فلحزب مستعد لأى شئ وأن المقاومة قادرة على التعامل مع كافة التهديدات حتى إذا وصل إلى اجتياز للحدود ».