حسن نصر الله: الاحتلال تعمد قتل 4000 إنسان فى دقيقة واحدة

كتب محمد شرقاوى

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن دولة الاحتلال تعمدت قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة، واعتزمت قتل الآلاف في تفجيرات اليوم الثاني.

وأضاف خلال كلمته نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال كان يريد قتل ما لا يقل عن 5000 إنسان في دقيقتين، و‏⁧‫ما قامت به إسرائيل مجزرة تستحق الرد.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.