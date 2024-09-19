حزب الله يهاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية مقرات عسكرية إسرائيلية

بيروت (أ ش أ)

شن حزب الله اللبنانى اليوم الخميس، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربى فى يعرا وأصابت أهدافها بدقة.

وأعلن حزب الله في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان شن هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في بيت هلل بكفر كلا، مستهدفا أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وإصابت أهدافها بدقة.

وفي سياق منفصل، أقدم مجهولين اليوم على إلقاء قنبلة صوتية على مصلى " الوحدة الإسلامية" في حارة الناعمة بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان، وأرفقت مع عدة رشقات نارية من سلاح حربي على المصلى، ما أشاع أجواء من الرعب والخوف لدى المواطنين الذين استفاقوا مذعورين بفعل إطلاق النار ودوي القنبلة، وعلى الأثر حضرت القوى الأمنية والأهالي، حيث تفقدوا المصلى، الذي استقر الرصاص في جدرانه، ولم يصب أحد بأذى، كونه كان خاليا من المصلين في هذا الوقت.

وقد ناشد أهالي الناعمة وحارتها القوى الأمنية "تكثيف دورياتها وملاحقة المخلين بالأمن والاستقرار في البلدة"، مؤكدين "وضع كل الثقة بالقوى الشرعية في الحفاظ على السلم الأهلي وتوقيف كل من تسول نفسه إثارة الفتن أو تعكير الاستقرار في البلدة والمنطقة، لا بل الوطن".

وعلى صعيد آخر، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء مدينة صيدا والزهراني وجزين وصور وجوارها.