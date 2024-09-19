تقديم أكثر من 212 ألف خدمة طبيبة ضمن مبادرة "بداية" بجميع مراكز سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم أكثر من 212 ألف خدمة طبية منذ الإعلان عن انطلاق فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي انطلقت يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجارى.



وأشار دويدار إلى أنه تم تكليف الدكتور محمود جمال عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة بمتابعة ملف المبادرة وأنشطتها اليومية لافتاً إلى التنسيق الكامل بين جميع الإدارات التي تخدم المبادرة، وتذليل كافة العقبات وتوحيد الجهود المبذولة لخدمة المبادرة لما يعود بالنفع على المواطن والاستفادة القصوى من المبادرة

ويأتي ذلك ضمن مستهدفات مبادرة «بداية» والتي تسعى لتحسين جودة حياة جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، إتساقاً مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 – 2027.