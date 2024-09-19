تسريب غاز وراء حريق بمصنع طوب غير مرخص بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بنشوب حريق ودوى إنفجار داخل مصنع "لتصنيع الطوب الطفيلى - كائن بدائرة قسم شرطة العياط.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وتبين نشوب حريق داخل المصنع المشار إليه وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث اية إصابات.. وبالفحص تبين أن المصنع بدون ترخيص يحتوى على (50) إسطوانة غاز ، وحدوث تسريب غاز فى إحداها أدى إلى نشوب حريق فى (30) إسطوانة وصوت دوى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



