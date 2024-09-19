ترامب يكثف ضغوطه على الجمهوريين لإغلاق الحكومة ما لم يتم تمرير مشروع قانون التصويت

أ ش أ

كثف المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأمريكي، دونالد ترامب، ضغوطه على الجمهوريين من أجل إغلاق الحكومة، إذا لم يتمكن المشرعون من تمرير مشروع قانون يستهدف تصويت غير المواطنين في الولايات المتحدة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن تلك الخطوة "تأتي قبل ساعات فقط من محاولة مجلس النواب المتوقعة إقرار مشروع قانون يتضمن التصويت".

ونقلت الشبكة عن ترامب قوله "إذا لم يحصل الجمهوريون على قانون التوفير المالي، فلا ينبغي لهم الموافقة على القرار المستمر بأي شكل من الأشكال".

وقالت الشبكة الأمريكية إن مجلس النواب الأمريكي سيصوت خلال ساعات على تمديد هذا التمويل لمدة ستة أشهر، ومن المتوقع أن يبدأ التصويت حوالي الساعة السابعة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وأوضحت "سي إن إن" أنه وبسبب المعارضة الجمهورية، فمن المتوقع أن يفشل هذا التشريع، "مما يترك الكونجرس في طي النسيان بينما يتدافع للوفاء بالموعد النهائي للتمويل في 30 سبتمبر"، حسب الشبكة الأمريكية.

وهاجم بعض المتشددين في الحزب الجمهوري مشروع التمديد على الرغم من ارتباطه بمشروع قانون التصويت. وقال النائب الجمهوري كوري ميلز، الذي يخطط أيضاً للتصويت ضد التمديد، إنه "يشعر بخيبة أمل إزاء الطريقة التي تعامل بها الكونجرس الـ118 مع هذه الجلسة بأكملها"، مضيفاً "أعتقد أنه كان ينبغي لنا أن نحقق المزيد من المكاسب السياسية".