تحرير 33 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة بمخابز كفر الزيات

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية أن المحافظة كثفت إجراءاتها لمتابعة مخابز إنتاج الخبز البلدى لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد من التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدى مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين، مؤكدا بذل كل الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التى شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومديرى مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، وسلامة الغذاءً، على المخابز البلدية بقري كفر الزيات والتي تمكنت من تحرير 33 محضراً.

وأشار الجندي إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكداً استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها، وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز من حيث الجودة والصلاحية.