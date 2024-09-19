تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قويسنا بمحافظة المنوفية تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على المتعاطين، وبحوزتهم 2000 قرص مخدر لعقار "الترامادول"، و350 قرصا لعقار "أبتريل" المخدر، 30 كيلو لبودرة "ترامادول" المخدرة، 60 قرصا لعقار "ميزوتاك"، والمواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابى في محافظة المنوفية تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها بقيمة مالية للمضبوطات بنحو 20 مليون جنيه.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد أكدت قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا) بإنشاء مصنع بدائرة مركز شرطة قويسنا محافظة المنوفية واستخدامه في تصنيع العقاقير المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قويسنا تحت إشراف اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، اللواء أحمد خيرى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية ، وبقيادة المقدم جمال عبد العظيم، وفريق البحث بقيادة النقيب أيمن الزنكلوني معاون مباحث مركز قويسنا من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.