بيرو تصادر 1.3 طن من زعانف سمك القرش خلال تهريبها خارج البلاد.. فيديو

فاطمة شوقى

صادرت السلطات البيروفية ما مجموعه 1.3 طن من زعانف سمك القرش المجففة في منطقة تومبيس، على الحدود مع الإكوادور، حيث لم يكن لديها وثائق تثبت مصدرها، وكان يتم تهريبها خارج البلاد، حسبما أفادت هيئة الرقابة الوطنية للجمارك والضرائب، سونات حسبما قالت صحيفة الكوميرثيو الأرجنتينية.

وقالت سونات "لقد صادرنا 1.3 طنًا من زعانف أسماك القرش الجافة من أنواع مختلفة في تومبيس، وتدخل مسؤولو الجمارك ووزارة الإنتاج ومكتب المدعي الخاص لشؤون البيئة والشرطة الوطنية والشرطة البيروفية في شركة Pacific Products Fishing and Foods S. A. لعدم تقديم المستندات التي تدعم أصلها القانوني".

وأرفق مقطع فيديو يمكنك من خلاله رؤية المئات من زعانف سمك القرش بأحجام مختلفة وأنواع مختلفة مثل القرش الأزرق أو القرش الدراس، موضوعة في غرف تجفيف خارجية، وأوضح سونات أن الزعانف تم تجهيزها لتعبئتها وتوزيعها خارج الدولة، وعدم وجود أى وثائق قانونية تتعلق بمنشأها ونقلها.

وأشارت الهيئة البيروفية إلى أنه تم التحقق من "عملية تجفيف زعانف سمك القرش في الهواء الطلق ودون الوثائق ذات الصلة التي تثبت المصدر القانوني للموارد وإمكانية تتبعها".

وأشارت إلى أنه "بالنظر إلى الحقائق، فقد تم حجز أكثر من 1300 كيلوجرام من زعانف سمك القرش، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لأنظمة الصيد"، حيث أنه سيتم تصدير هذا المنتج إلى السوق الآسيوية حيث يكثر استهلاكه.