اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:35 م
بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 % بنك إنجلترا المركزى
وكالات

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أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 بالمئة، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية، الخميس، وهو ما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

وكان المركزي الإنجليزي خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.

ويأتي قرار بنك إنجلترا بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ 4 سنوات، بما يتوافق مع التوقعات.







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أسعار الفائدة

جائحة كورونا

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي




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