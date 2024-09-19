بلينكن: عمليات القصف المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل أدت لنزوح العديد من السكان

كتب محمد شرقاوى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن عمليات القصف المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل أدت لنزوح العديد من السكان، وهناك مشكلة على الحدود الشمالية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر ونريد عودة آمنة للسكان على جانبي الحدود.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن واشنطن وباريس تدعوان إلى الردع وخفض التصعيد في الشرق الأوسط وخاصة لبنان.

ومن جانب آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي إننا قلقون إزاء الأوضاع بالشرق الأوسط ولا نريد تصعيدا ونقلنا هذه الرسائل إلى الجانب اللبناني.