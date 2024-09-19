بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا.. والحكومة تحذر: الأوضاع تتدهور

وكالات

دعت الحكومة البريطانية مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا، محذرة بأن الأوضاع قد تتدهور بسرعة.

وفي سياق آخر، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو نظيره البريطانى كير ستارمر بـ"تقويض" إسرائيل بعد تعليق بريطانيا لعدد من تراخيص تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل .

وهاجم نتنياهو، في تصريح لصحيفة ديلى ميل البريطانية، اليوم الخميس إدارة كير ستارمر ووصفها بـ "المضللة" حسب قوله.

كما انتقد مذكرات الاعتقال التي تلوح في الأفق من المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "سخيفة".

وفي هجوم مفاجئ على كير، قال نتنياهو للصحيفة البريطانية: بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، كانت الحكومة البريطانية السابقة واضحة في دعمها. ومن المؤسف أن الحكومة الحالية ترسل رسائل مختلطة.

وأضاف:" يقولون إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنهم يقوضون قدرتنا على ممارسة هذا الحق من خلال عكس موقف بريطانيا بشأن المزاعم السخيفة التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ومن خلال منع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".

وقال كير قد قال للبرلمان في ذلك الوقت إن "القضية الصعبة" المتمثلة في فرض حظر جزئي على الأسلحة كانت "قرارا قانونيا وليس قرارا سياسيا"، مضيفا أن القرار اُتخذ بعد مراجعة أجرتها وزارة الخارجية البريطانية لسلوك إسرائيل في الحرب ضد حماس.

ويشار إلى أن الحكومة البريطانية الجديدة علقت مؤخراً، 30 ترخيصا لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.