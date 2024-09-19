اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:30 م
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الوحدة المحلية برأس البر تتابع استعداد المدارس للعام الدراسى الجديد

الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:20 م
الوحدة المحلية برأس البر تتابع استعداد المدارس للعام الدراسى الجديد جانب من المتابعة
دمياط معتز الشربيني

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تابع فريق عمل الوحدة  المحلية برأس البر استعداد المدارس للعام الدراسى الجديد  في مدارس المدينة من حيث تجهيز الفصول والفناء وتطهير الخزانات وكذا الإجراءات اللازمة وكافة السبل لتيسير العملية التعليمية، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات وأعمال الصيانة والإنشاءات نهاية الأسبوع الجاري استعدادًا لبدء الدراسة بداية الأسبوع القادم، وذلك ضمن خطة الوحدة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، وتحت رعاية أيمن الشهابي محافظ دمياط.







دمياط

رأس البر

العام الدراسي الجديد

اخبار التعليم




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