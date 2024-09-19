المغرب والجابون يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائى

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وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبى ونظيره الجابوني بول مارى جوندجوت، بالرباط مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي؛ وذلك في إطار تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين والسعي إلى دعم التكامل الإفريقي، حيث تؤكد على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف المذكرة إلى توطيد التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى فضلا عن تنظيم لقاءات علمية للاستفادة من مميزات النظام القضائي والإدارة القضائية في كلا البلدين.

وأكد وزير العدل الجابوني أن المغرب يعد نموذجا يحتذى به في مجال الإصلاحات القضائية..مشيرا إلى أن التعاون بين المغرب والجابون في هذا المجال يعد فرصة ذهبية لتطوير أنظمة بلاده القضائية ويمهد الطريق لمستقبل مشرق يسوده العدل والاستقرار.

ومن جانبه .. قال وزيرالعدل المغربي إن التوقيع على مذكرة التفاهم يعد محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين بلاده والجابون..مشددا على أن هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية ومتطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون القضائي بين البلدين سيؤدي إلى نتائج ملموسة من شأنها أن تسهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون، وهو ما يعزز مكانة البلدين إقليميا ودوليا.