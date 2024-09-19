القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

كتب زكى القاضى

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة فى المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية ( بداية جديدة لبناء الإنسان) أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره لهيئات وإدارات القوات المسلحة لتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لنجاح المبادرة.

وعلى الفور قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وتعبئة (150) ألف حصة غذائية تضم مختلف السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية لتوزيعها مجاناً على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع بكافة محافظة الجمهورية بالتنسيق مع التشكيلات التعبوية والمناطق العسكرية ووزارة التضامن الإجتماعى وذلك من خلال تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة للوصول إلى الفئات المستحقة طوال فترة المبادرة.

كما تشارك إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ضمن المبادرة بإجراء أكثر من (220) عملية جراحية فى مختلف التخصصات طبقاً للتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وذلك بمختلف المجمعات الطبية والمستشفيات العسكرية للمساهمة فى القضاء على قوائم الإنتظار ، بالإضافة إلى دعم المبادرة بـ (50) عربة إسعاف موزعه على مختلف محافظات الجمهورية لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين ، كما سيتم دفع (9) قوافل طبية تضم كافة التخصصات على مدار فترة المبادرة إلى المناطق النائية والحدودية بمحافظات مطروح وشمال وجنوب سيناءومدينة أبو رماد.

ويشارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بإسطول ضخم يضم (200) عربة مجهزة كمنافذ بيع متحركة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة والتى تم دفعها بكافة ربوع الوطن ، كما يقوم الجهاز بطرح منتجات جميع الشركات التابعة له بسعر التكلفة فى مختلف المنافذ الثابتة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لمجابهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفى إطار الدور التوعوى والتثقيفى والتأهيلى وتنمية روح الولاء والانتماء ضمن فعاليات المبادرة تشارك قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى تنظيم أكثر من (120) زيارة لطلبة المدارس والجامعات للوحدات العسكرية والمشاريع القومية الكبرى والمصانع الحربية للتعرف على أحدث ما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث بمختلف أسلحتها ومتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة.



وكذلك تنفيذ معسكرات التعايش ( يوم فى حياة مقاتل ) بين قوات الصاعقة والمظلات وفرق الكشافة بإجمالى (560) فرد بالإضافة إلى تنفيذ (21) ندوة تثقيفية لمختلف فئات المجتمع لزيادة الوعى الثقافى والوطنى لديهم , فضلاً عن تنظيم (16) معرض لذوى الهمم بعدد من دور ونوادى القوات المسلحة بمختلف المحافظات لعرض الإبداعات والأعمال الفنية التى حولتها الأيدى الماهرة من ذوى القدرات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بإسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة.



كما يشارك جهاز الرياضة للقوات المسلحة طوال فترة المبادرة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ووزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى فى تنظيم العديد من الأنشطة واللقاءات الرياضية بين طلبة الجامعات المصرية والكليات العسكرية وفرق التشكيلات التعبوية بالمراكز الرياضية العسكرية وكذلك بين طلبة المدارس فى مختلف المراحل التعليمية والمدارس العسكرية الرياضية.



ويشارك معهد اللغات للقوات المسلحة من خلال المركز الرئيسى بالقاهرة والمراكز التابعه له بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالمحافظات بعقد عدد من الدورات واختبارات تحديد مستوى لجميع اللغات بأسعار مخفضة ، وكذا دورات مجانية لطلبة كليات اللغات ( السنة النهائية ) لإعداد معلمين ومترجمين وتحسين مهاراتهم وفقاً لإحتياجات سوق العمل .

كما تشارك إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع كافة الجهات الإعلامية فى إلقاء الضوء على أوجه مشاركة القوات المسلحة ضمن فعاليات المبادرة , وتنظيم الأنشطة والندوات الوطنية بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وكذلك الإحتفالات بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة لتنمية روح الولاء والإنتماء للوطن .



كما شاركت إدارة الموسيقات العسكرية بالفرق الموسيقية أثناء فعاليات إطلاق المبادرة بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية وكذا بالفرق الموسيقية بنطاق التشكيلات التعبوية بمحافظات الإسماعيلية والسويس والإسكندرية ومطروح وأسيوط.

فيما تواصل كافة هيئات وإدارات وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة التنسيق المستمر على مدار الساعة مع جميع الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المشتركة فى تنفيذ المبادرة لضمان وصول الخدمات المقدمة للفئات المستحقة بجميع محافظات الجمهورية ، وذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة فى تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصرى العظيم .