القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها "45" فردا

كتب زكى القاضى

استمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، نجحت عناصر من القوات البحرية فى إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها (45) فرد على مسافة (96) ميلاً بحرياً من السلوم .

حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة لأحد المراكب التى كانت تقوم بنقل أفراد لغرض الهجرة غير الشرعية بعد ورود بلاغ إستغاثة منها ، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدة بحرية من قاعدة 3 يوليو مجهزة بجميع الإحتياجات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب ، حيث تمكنت من إنقاذ عدد (45) فردا مصرى الجنسية وتم تسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.



القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية