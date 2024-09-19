العراق يؤكد على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس، موقف العراق المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي، الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، الذي يزور العراق ضيفَ شرف في معرض بغداد الدولي للكتاب.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء-في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية "واع"- أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية والدعم المطلق لفلسطين، والتنديد المستمر بقوات الاحتلال التي ترتكب يومياً جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، ضمن سياستها الإجرامية الواسعة التي تهدف من خلالها إلى توسيع الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أنّ "أيّ حل أو رؤية جديدة يجب أن تنطلق من الحد الأدنى للتوافق الفلسطيني".



وأشاد السوداني بالشاعر الفلسطيني ودوره الكبير في نصرة قضية بلده فلسطين، وتعريف العالم بحقوق الشعب الفلسطيني، في العيش بكرامة ضمن دولة فلسطينية حرة ومستقلة على ترابها التاريخي.



من جانبه، عبر الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، عن شكره للعراق حكومةً وشعباً، للمواقف المشرفة التي تبنّى من خلالها نصرة غزة والشعب الفلسطيني، ودعمه المطلق والثابت للقضية الفلسطينية"، مشيداً "بدور العراق في المنطقة، وما قدمه من تضحيات تعزز مكانته، وتديم الاستقرار والازدهار.