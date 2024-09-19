العراق وأذربيجان يبحثان تعزيز التعاون التجارى المشترك

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بحث وزير التجارة العراقي أثير داود الغريرى، الأربعاء في العاصمة الأذربيجانية باكو، مع وزير النقل والتنمية الرقمية بأذربيجان رشاد نبييف، تعزيز التعاون التجاري المشترك وإيجاد آليات جديدة لنقل البضائع والسلع بشكل مباشر.

وذكرت وزارة التجارة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن اللقاء تناول كذلك التباحث حول مخرجات الدورة الثالثة للجنة العراقية الأذربيجانية المشتركة، التي انعقدت في بغداد العام الماضي، مع التركيز على متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مجالات التجارة والنقل والبنية التحتية الرقمية لتذليل العقبات التي تعترض المشاريع المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشارت الوزارة إلى أن العلاقات العراقية الأذربيجانية شهدت تطورًا ملحوظًا في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث تم تحقيق تقدم في مجالات النقل وتطوير البنية التحتية ما عزز التبادل التجاري، إلى جانب السعي لتوسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات استراتيجية جديدة، بما يعزز مكانتهما كشريكين تجاريين رئيسيين في المنطقة.