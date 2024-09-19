"الصحفيين" تكرم نجلى الزميل مصطفى فرغلى لتفوقهما الدراسى

كرمت نقابة الصحفيين أمس الأربعاء بمقر النقابة، أحمد وريماس نجلى الزميل مصطفى فرغلى مدير تحرير جريدة اليوم السابع ، لتفوقهما الدراسى، حيث تفوق أحمد فرغلى فى الشهادة الإعدادية وكان ضمن أوائل إدارة غرب القاهرة عام 2024 ، فيما تفوقت ريماس فرغلى فى الشهادة الإبتدائية وكانت ضمن أوائل إدارة غرب القاهرة عام 2023. وسلم خالد البلشى نقيب الصحفيين نجلى الزميل مصطفى فرغلى شهادتى تقدير ومبلغا ماليا نظير تفوقهما الدراسى، وضمت لجنة التكريم جمال عبد الرحيم وأيمن عبد المجيد ومحمد الجارحى ومحمد خراجة أعضاء مجلس النقابة.



تكريم أحمد مصطفى فرغلى



تكريم أبناء الصحفيين



تكريم أبناء الصحفيين