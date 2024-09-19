اليوم السابع
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الصحة العالمية: انفجار أجهزة الاتصالات بلبنان أدى لتعطيل خطير للنظام الصحى

الخميس، 19 سبتمبر 2024 06:33 م
الصحة العالمية: انفجار أجهزة الاتصالات بلبنان أدى لتعطيل خطير للنظام الصحى بيجر - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن منظمة الصحة العالمية قالت إن انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان أدى إلى تعطيل خطير للنظام الصحي فى لبنان. 

 

نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا لتأبين شهداء انفجار أجهزة "بيجر" في لبنان، والتي خلفت وفيات ومئات من المصابين منذ بدء الهجمات ، وخلال الموجة الجديدة من تفجيرات الأربعاء، ويظهر الصور أماكن تأبين عددا من الشهداء بالورود والإعلام وذلك حسبما نشرت الوكالة.

 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 14 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين فى الموجة الثانية من هجمات اللاسلكى.







منظمة الصحة العالمية

انفجار أجهزة الاتصالات

لبنان

تعطيل خطير للنظام الصحي




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