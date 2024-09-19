اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 08:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الشرطة الأمريكية تنفى العثور على متفجرات قرب موقع تجمع انتخابى لترامب

الخميس، 19 سبتمبر 2024 08:44 ص
الشرطة الأمريكية تنفى العثور على متفجرات قرب موقع تجمع انتخابى لترامب الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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نفت السلطات الأمنية الأمريكية ما نشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعى حول اكتشاف سيارة مفخخة بالقرب من موقع انتخابى مرتقب للمرشح الجمهورى دونالد ترامب.

ونقلت قناة الحرة الفضائية اليوم الخميس، عن مفوض الشرطة في مقاطعة ناسو بضواحي نيويورك، قوله "إن الجهات الأمنية استجوبت واحتجزت شخصا، ربما كان يدرب كلبا على اكتشاف القنابل بالقرب من موقع التجمع"، موضحة أنه أبلغ كذبا بالعثور على متفجرات.

وأضاف أن الشخص، الذي لم تكشف الشرطة عن هويته بعد، مدني وليس عضوا بوكالة إنفاذ القانون.

 







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