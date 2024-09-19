السيطرة على حريق فى شقة سكنية بمنطقة نجع الشيخ فى الأقصر دون مصابين

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بمنطقة نجع الشيخ في مدينة البياضية، وذلك قبل امتداده للمنازل المجاورة دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة نجع الشيخ في مدينة البياضية، وعلى الفور انتقلت لموقع الحريق سيارتى إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتمت السيطرة على ألسنة اللهب دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد أقدم شاب على طعن شقيقه بسكين لرفضه إعطاءه مبلغ مالي في قرية البعيرات بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارا من أهالى قرية البعيرات بمدينة القرنة، يفيد بإصابة شاب يدعى "ح. خ" 32 سنة بطعنات نافذة في البطن، عقب مشاجرة مع شقيقه "أ. خ" 30 سنة، وذلك عقب رفض المصاب إعطاء شقيقه الأصغر مبلغ مالي، فسدد له طعنات نافذة في البطن، والذي نقل على إثرها إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.