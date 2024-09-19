السفير التركى بالقاهرة: نقدر الجهود المصرية لحل القضة الفلسطينية

كتب _ هشام عبد الجليل تصوير : حسن محمد

قال السفير التركى بالقاهرة، صالح موتلوشن، إن مصر وتركيا وجميع شعوب العالم يدركون أن فلسطين لها حق إقامة دولتهم المستقلة، وأن أمن واستقرار المنطقة لن يكون سوي من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحل القضية الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف السفير التركى، خلال كلمته اليوم، خلال لقاء لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين: "نشكر مصر على جهودها في القضية الفلسطينية سواء إدخال المساعدات أو جهودها في وقف إطلاق النار، ومصر مع قطر تبذل الكثر من الجهود للوصول لوقف إطلاق النار ودخول المزيد من المساعدات، ونحن كتركيا نقدر ذلك جيدا، حريصين لاستمرار دخول المساعدات حتى بعد الحرب بالتنسيق مع مصر، ولدينا مستشفى في غزة نريد إنشائها من جديد.

واستكمل السفير التركى بالقاهرة: "الأوضاع في المنطقة تشهد توترات وتركيا تدعم دولة لبنان لضمان تقديم المساعدات، ونتطلع أن تنتهي المباحثات بشأن وقف إطلاق النار التي تجريها مصر لحلول لضمان استقرار الأوضاع في المنطقة".