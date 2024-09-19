اليوم السابع
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"الراى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم لبنان.. وحرص مصر على أمنها

الخميس، 19 سبتمبر 2024 09:00 ص
"الراى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم لبنان.. وحرص مصر على أمنها الرئيس السيسى وبلينكن
الكويت (أ ش أ)

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أبرزت صحيفة الراى الكويتية، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم لبنان فى مواجهة الهجوم السيبرانى الذى تتعرض له، مؤكدا حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته .

وذكرت الصحيفة الكويتية، الصادرة صباح اليوم الخميس، تحت عنوان "السيسي يرفض توسيع الحرب ويؤكد حرصه على استقرار لبنان"، أنه على وقع التوتر المتصاعد في المنطقة، وفي زيارة هي العاشرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر الماضي، حط أنتوني بلينكن في القاهرة، أمس، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد رفض مصر محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميا وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية .

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس السيسي تناول مع بلينكن، تطورات المشهد الإقليمي، وسبل تعزيز الجهود بين القاهرة وواشنطن والدوحة، للمضي في مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مؤكد أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين .

وأشارت الصحيفة، إلى أن بلينكن نقل تقدير الرئيس جو بايدن، لدور مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بينما أكد الرئيس السيسي أهمية الشراكة الإستراتيجية بينهما في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي.







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