اليوم السابع
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الدفاع الروسية: قواتنا تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:03 م
الدفاع الروسية: قواتنا تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت المرافق الحيوية والبينة للمطارات العسكرية الأوكرانية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء سبوتنيك، الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران التكتيكي العملياتي والطائرات بدون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية الخاصة لمديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة المسلحة الأوكرانية، والمرافق الحيوية للبنية التحتية للمطارات الأوكرانية".

وأوضحت أنه تم استهداف حشود من القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 142 منطقة، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية.

ولفتت الوزارة إلى أن وحدات من مجموعة "دنيبر" استهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيليانكا ويوليفكا بمنطقة زابوروجي وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين".

وأوضحت أن "وحدات من مجموعة "الشرق" قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت هجومين مضادين من قبل مجموعات أوكرانية، وبلغت خسائر أوكرانيا ما يصل إلى 95 عسكريًا.







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