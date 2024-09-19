اليوم السابع
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الداخلية: تحرير مخالفة لقائد سيارة بسبب اتلافه الملصق الإلكتروني

الخميس، 19 سبتمبر 2024 11:52 م
الداخلية: تحرير مخالفة لقائد سيارة بسبب اتلافه الملصق الإلكتروني حملة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق " تيك توك " زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام أحد رجال الشرطة من قوة إدارة مرور القليوبية بسحب تراخيص سيارته " دون وجه حق".

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى استوقفت حملة مرورية بمحافظة القليوبية إحدى السيارات لإرتكاب قائدها مخالفة إتلاف الملصق الإلكترونى لكونه ممزق وتم سحب رخصة التسيير الخاصة بالسيارة .

وعقب ذلك قام مالك السيارة بالإنصراف دون إستلام إيصال السحب ثم عاد مرة أخرى بعد قيامه بنزع الملصق التالف ووضع " ملصق آخر سليم "، وتصويره مقطع الفيديو المشار إليه يأتى كمحاولة لغل يد رجال الشرطة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب .

 







الملصق الالكتروني

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