الداخلية: تحرير مخالفة لقائد سيارة بسبب اتلافه الملصق الإلكتروني

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق " تيك توك " زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام أحد رجال الشرطة من قوة إدارة مرور القليوبية بسحب تراخيص سيارته " دون وجه حق".

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى استوقفت حملة مرورية بمحافظة القليوبية إحدى السيارات لإرتكاب قائدها مخالفة إتلاف الملصق الإلكترونى لكونه ممزق وتم سحب رخصة التسيير الخاصة بالسيارة .

وعقب ذلك قام مالك السيارة بالإنصراف دون إستلام إيصال السحب ثم عاد مرة أخرى بعد قيامه بنزع الملصق التالف ووضع " ملصق آخر سليم "، وتصويره مقطع الفيديو المشار إليه يأتى كمحاولة لغل يد رجال الشرطة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب .